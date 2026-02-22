Astăzi, 22 februarie, în urma probatoriului administrat și a cercetărilor efectuate de polițiștii din Borșa, sub supravegherea procurorului de caz, față de bărbatul în cauză, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Acesta a fost introdus în Centru de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

În cursul zilei de mâine, cel în cauză urmează să fie prezentat instanței în vederea dispunerii altei măsuri preventive.

Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.