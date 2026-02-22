În noaptea de 21 spre 22 februarie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului de Ordine Publică, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Serviciului Criminalistic și ai Poliției Municipiului Sighetu Marmației au desfășurat o razie pentru menținerea climatului optim de ordine și siguranță publică și prevenirea accidentelor rutiere.

În cadrul activităților desfășurate pe raza municipiului Sighetu Marmației, au fost legitimate 139 de persoane și au fost verificate mai multe vehicule. De asemenea, au fost efectuate verificări la trei operatori economici, care își desfășoară activitatea pe raza municipiului.

Astfel, pentru a preveni producerea de accidente rutiere, mai mulți șoferi au fost testați cu aparatul etilotest.

În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 19.000 de lei.

În cadrul verificărilor efectuate s-a constat că o societate comercială ar fi efectuat activități comerciale, fără să fie dotată cu casă de marcat fiscală.

Societatea comercială a fost sancționată contravențional. De asemenea, a fost ridicată în vederea indisponibilizării suma de 2.670 de lei.

Totodată, a fost luată măsura suspendării activității societății comerciale.

La acțiune au participat și polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate și jandarmi.