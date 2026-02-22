El precizează că doar alerta de risc iminent și alerta extremă vor păstra sunetul original RO-ALERT, utilizat la nivel internațional.

Celelalte mesaje vor avea un sunet mai discret. Va exista şi o nouă categorie, cea a alertelor pentru siguranţa publică, în cazul cărora va fi transmis doar un mesaj scris, fără semnal sonor, „pentru a nu divulga poziţia persoanelor care se pot afla ascunse pentru a evita un pericol”.

”Mesajele RO-ALERT vor avea, pe viitor, sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei”, scrie Arafat duminică, pe Facebook, subliind că ”adaptarea sunetelor RO-ALERT nu este rezultatul unui eveniment punctual sau al unor reacţii recente, inclusiv cele generate de alerta transmisă recent în Bucureşti, ci face parte dintr-un proces început în urmă cu câteva luni, derulat împreună cu STS, care nu este încă finalizat, deoarece implementarea tehnică depinde de producătorii de telefoane, atât pentru sistemele Android, cât şi iOS”.

Arafat explică nivelurile de alertă și sunetele asociate

El precizează că sistemul va include mai multe niveluri de alertă, dar că alerta de risc iminent şi alerta extremă vor păstra sunetul original RO-ALERT, utilizat la nivel internaţional.

Alerta severă va avea un sunet mai discret, similar cu cel al unui mesaj SMS, alerta copil dispărut va fi semnalizată, de asemenea, printr-un sunet asemănător celui al unui mesaj SMS.

„A fost introdusă şi o nouă categorie, alerta pentru siguranţă publică, care va apărea doar pe ecran, fără niciun sunet, tocmai pentru a nu divulga poziţia persoanelor care se pot afla ascunse pentru a evita un pericol”, anunţă Arafat.

De asemenea, o parte dintre alertele de cod portocaliu vor putea fi transmise sub forma unor alerte severe, cu un sunet asemănător celui al unui SMS, în timp ce alertele care indică un risc major vor continua să fie semnalizate exact ca până acum, cu sunetul RO-ALERT standard.