La data de 20 februarie, în jurul orei 19.00, polițiștii din Borșa au fost sesizați prin apel unic de urgență 112, cu privire la faptul că un medic a fost agresat în incinta spitalului.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde a fost identificat medicul în cauză.

Din verificările efectuate a reieșit faptul că, în timp ce acorda primul ajutor unei paciente, mai mulți membri de familie ai acesteia, au intrat în încăpere, iar unul dintre aceștia l-ar fi agresat fizic, distrugându-i ochelarii de vedere.

Bărbatul a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Polițiștii, sub coordonarea procurorului de caz, continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și distrugere.

Ce spune Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă – reacție oficială

Departamentul pentru Situații de Urgență a primit cu profundă îngrijorare informațiile privind cele două cazuri recente în care medici aflați în serviciu, în Unități și Compartimente de Primiri Urgențe, au fost agresați în timp ce acordau îngrijiri medicale de urgență.

Lovirea unui medic în timpul resuscitării unui pacient sau în timpul intervenției într-o situație critică reprezintă un act de o gravitate extremă.

În sala de resuscitare nu există conflicte, nu există dispute, nu există orgolii – există doar lupta contra timpului pentru salvarea unei vieți.

Orice gest violent într-un astfel de moment nu lovește doar într-un profesionist, ci afectează direct actul medical și șansa la supraviețuire a pacientului, ducând la întârzieri, de cele mai multe ori mortale, asupra intervenției.

Personalul medical din structurile de urgență, asemenea tuturor celor din sistemul integrat de intervenție în situații de urgență (pompieri, paramedici, piloți,ambulanțieri, salvamontiști) își desfășoară activitatea sub presiune constantă, în situații-limită, în condiții de stres maxim, pentru oameni pe care nu îi cunosc, dar pentru care fac tot ceea ce este omenește posibil.

Medicilor și asistenților care intră în fiecare gardă știind că vor înfrunta suferință, dramă și decizii critice le transmitem că au sprijinul nostru deplin și că vom utiliza toate pârghiile legale pentru a le proteja demnitatea, siguranța și dreptul de a-și exercita profesia fără teamă.

Din punct de vedere legal, agresarea personalului medical aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu atrage răspunderea penală, iar în anumite condiții poate întruni elementele constitutive ale infracțiunii de ultraj, prevăzută de art. 257 din Codul penal, infracțiune sancționată cu pedeapsa închisorii.

În funcție de circumstanțe, pot fi incidente și alte infracțiuni, precum lovirea sau alte violențe, distrugerea ori tulburarea ordinii și liniștii publice.

Legea nu lasă loc de interpretări: exercitarea violenței împotriva personalului aflat în misiune este o faptă gravă, iar consecințele sunt penale.

Departamentul pentru Situații de Urgență va susține aplicarea strictă și consecventă a cadrului legal în toate situațiile în care specialiști din structurile aflate în coordonare sau coordonare operațională devin victime ale unor acte de violență sau ultraj și va coopera instituțional pentru ca fiecare astfel de faptă să fie tratată cu maximă seriozitate.

Cazurile recente în care un medic a fost agresat în timpul unei intervenții de resuscitare în cadrul CPU Borșa din data de 20 februarie, precum și situația înregistrată în UPU Târgu Jiu, în data de 16 februarie, arată că aceste fapte nu mai pot fi tratate ca simple incidente izolate.

Ele reprezintă un semnal de alarmă care impune fermitate, responsabilitate și aplicarea neîntârziată a legii.

Respectul față de actul medical nu este opțional.

Siguranța celor care salvează vieți nu este negociabilă.

O societate care își agresează salvatorii își vulnerabilizează propriul drept la protecție. Iar Departamentul pentru Situații de Urgență va acționa ferm, în limitele și în spiritul legii, pentru ca astfel de situații să nu devină o normalitate.