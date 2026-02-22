Luni, 23 februarie
18:00 | Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul (partea I)
Marți, 24 februarie
18:00 | Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul (partea a II-a)
Miercuri, 25 februarie
7:30 | Spovedanie, Împărtășire, rugăciuni, sfaturi duhovnicești și dezlegări
17:00 | Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul (partea a III-a)
18:00 | Sfânta Liturghie a Darurilor Înaintesfințite
Joi, 26 februarie
18:00 | Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul (partea a IV-a)
Vineri, 27 februarie
7:30 | Spovedanie, Împărtășire, rugăciuni, sfaturi duhovnicești și dezlegări
20:00 | Slujba Miezonopticii
Sâmbătă, 28 februarie (a Sfântului Teodor)
8:00 | Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și Pomenirea celor adormiți
10:30 | Atelier de confecționat mărțișoare pentru copii și tineri
Duminică, 1 martie (Duminica Ortodoxiei – Pastorala Sfântului Sinod)
9:00 | Utrenia și Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare sacalaseni
