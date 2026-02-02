Municipiul Baia Mare prin Direcția de Asistență Socială acordă un sprijin, susținut din bugetul local, cu titlu de compensaţie pentru plata impozitului aferent clădirii folosită ca domiciliu, pentru terenul aferent acesteia, și pentru mijloacele de transport, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor încadrate în grad de handicap grav, grav cu asistent personal şi accentuat, respectiv a reprezentanților legali pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere si întreținere persoane cu handicap grav și accentuat, cu domiciliul pe raza Municipiului Baia Mare.

Compensația se acordă în cuantum de până la 500 lei/beneficiar, dar nu mai mult decât valoarea impozitului datorat de beneficiar pentru clădirea de domiciliu, terenul aferent acesteia și mijlocul de transport, aflate în proprietate, pe raza teritoriala a Municipiului Baia Mare.

Sprijinul se va acorda la cerere, care se va depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare, str. Dacia nr. 1 sau la Centrul Civic situat pe str. Gării nr. 6 sau online la adresa de email das@baiamare.ro, cu certificarea conformităţii prin interogarea bazei de date a autorităţii locale, însoţită de următoarele documente doveditoare:

– Act de identitate al beneficiarului și a persoanei aflate în întreţinere după caz;

– Certificat de încadrare în grad de handicap valabil pentru întregul an 2026 al beneficiarului sau a persoanei aflate în întreţinere după caz;

– Dovada achitării impozitului pentru anul 2026, aferent locuinţei de domiciliu, terenului aferent acesteia şi a mijlocului de transport aflate în proprietatea solicitantului sau beneficiarului după caz;

– Cerere pentru acordarea sprijinului pentru plata impozitului.

Documentele se vor depune începând cu data de 4 februarie 2026. Program depunere/preluare documente:

LUNI, MARȚI, MIERCURI – 08.00 – 12.00

JOI – 12.00 – 17.00

Stabilirea dreptului sau respingerea cererii se va realiza prin dispoziţia Primarului Municipiului Baia Mare, în termen de 30 de zile de la depunerea cererii şi a tuturor documentelor justificative. Cererea se va depune cel târziu la data de 30.10.2026, indiferent de data anterioară la care s-a achitat impozitul. Plata se va realiza în termen de 15 zile lucrătoare de la stabilirea dreptului, dar după aprobarea bugetului local pentru anul 2026.

Cererea poate fi descărcată accesând acest LINK