Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Potrivit instituției, documentul reglementează atât modul de organizare a concursului, cât și procedurile de numire și eliberare din funcție a directorilor. Metodologia se aplică inclusiv învățământului special și centrelor școlare pentru educație incluzivă.

Concursul va cuprinde două probe scrise și un interviu structurat în două etape. Prima probă vizează evaluarea competențelor și constă într un test standardizat cu 20 de întrebări, care trebuie rezolvat în maximum 60 de minute. Pentru promovare este necesară obținerea notei minime 6, însă rezultatul nu va fi inclus în media finală.

Cea de a doua probă este una scrisă și urmărește evaluarea cunoștințelor de management și legislație școlară. Candidații vor avea la dispoziție 90 de minute pentru rezolvarea unui test cu 25 de itemi. Nota minimă de promovare este 7, iar evaluarea se va face automat, prin intermediul unei platforme informatice.

Interviul va avea o durată de cel mult 45 de minute și va include două etape. În prima etapă va fi evaluat proiectul managerial și planul de acțiune propus de candidat pentru unitatea de învățământ. În a doua etapă vor fi analizate competențele digitale, capacitatea de rezolvare a unor situații problemă și modul de susținere a proiectului managerial. Nota finală a interviului va reprezenta media evaluărilor acordate de membrii comisiei.

La concurs pot participa cadrele didactice titulare din învățământul preuniversitar, cu o vechime de minimum cinci ani. Înscrierea se va face online, prin intermediul unei aplicații dedicate, unde vor fi încărcate documentele necesare.

Calendarul exact al concursului și bibliografia vor fi stabilite prin ordin al ministrului educației, iar inspectoratele școlare vor avea obligația de a anunța posturile vacante cu cel puțin 30 de zile înainte de prima probă.

Organizarea concursului a fost amânată în repetate rânduri, pe fondul contextului politic din perioada 2024-2025. Mandatele majorității directorilor au expirat la începutul anului 2026 sau urmează să expire în lunile următoare, iar în lipsa unor concursuri, conducerea școlilor este asigurată temporar prin detașări.

Tot în această perioadă, Ministerul Educației a pus în consultare publică și profilul profesional al managerului școlar, document care conturează rolul directorului ca lider educațional și manager al organizației școlare, cu competențe extinse în domenii precum managementul curricular, medierea conflictelor sau utilizarea datelor în luarea deciziilor.

Proiectul de metodologie urmează să fie dezbătut public, iar forma finală va fi stabilită după analizarea propunerilor primite.

