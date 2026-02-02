În acest sfârșit de săptămână, aproximativ 130 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureș au efectuat peste 40 de misiuni de asigurare și menținere a ordinii publice, atât pe raza localităților de competență, cât și în stațiunile turistice și pe traseele montane.

În această perioadă, în cadrul misiunilor specifice, au fost legitimate aproximativ 90 de persoane și, în urma abaterilor legale constatate cu prilejul verificărilor, jandarmii au aplicat un număr de 45 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 6.500 de lei.

Majoritatea sancțiunilor au fost aplicate pentru tulburarea liniștii publice, consum de alcool în spații nepermise sau apelare la mila publicului, fapte stabilite de prevederile Legii nr.61/ 1991 (R) pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

De asemenea, cu ocazia misiunii de asigurare a ordinii publice la meciul de handbal feminin care a avut loc sâmbătă la Sala Sporturilor, Lascăr Pană’ din Baia Mare, o persoană a fost sancționată contravențional pentru pătrunderea în interiorul arenei sportive în stare de ebrietate. Întrucât persoana a fost nemulțumită de măsura luată de jandarmi, adresând cuvinte și expresii jignitoare, aceasta a fost sancționată și la Legea 61/ 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. Valoarea contravențiilor a însumat 1000 de lei.

Totodată, cu ocazia patrulării în zona de competență din Vișeu de Sus, jandarmii montani au surprins o persoană care pescuia în zona râului Vișeu fără a deține permis de pescuit. Valoarea sancțiunii contravenționale a fost de 1000 lei, sancțiune aplicată conform prevederilor Legii nr.176/ 2004 a pescuitului și protecției resursei acvatice vii.

Jandarmeria Maramureș își reafirmă angajamentul de a fi mereu în slujba comunității, asigurându-i totodată pe cetățeni de aplicarea fermă a legii și de protecția participanților.