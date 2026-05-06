„Solidaritate pentru copii” – educație pentru sănătate și sprijin real pentru cei mici

În fiecare an, în data de 5 mai, este marcată Ziua Mondială a Igienei Mâinilor – un moment care readuce în prim-plan importanța unui gest simplu, dar esențial pentru sănătate: spălatul corect pe mâini.

În acest context, în cadrul proiectului „Solidaritate pentru copii”, derulat de Direcția de Asistență Socială Baia Mare, copiii din cadrul proiectului au avut parte de o activitate specială dedicată conștientizării importanței igienei. Specialiștii din cadrul proiectului au pregătit pentru cei mici o experiență interactivă și educativă, menită să transforme învățarea într-un proces atractiv și ușor de înțeles.

Activitatea a inclus experimentul „Microbii invizibili”, care a stârnit curiozitatea și entuziasmul copiilor. Prin joc și demonstrații practice, aceștia au descoperit cum bacteriile, deși nu pot fi văzute cu ochiul liber, pot avea un impact real asupra sănătății. Unul dintre cele mai apreciate momente a fost demonstrația de spălare corectă a mâinilor, prezentată într-un mod accesibil și captivant.

Zâmbetele și energia copiilor au transformat întreaga întâlnire într-o experiență memorabilă, în care fiecare întrebare a fost încurajată, iar fiecare răspuns a contribuit la formarea unor obiceiuri sănătoase. Activitatea de conștientizare a fost completată de un atelier de șah, menit să stimuleze gândirea strategică, răbdarea și capacitatea de concentrare a participanților.

Proiectul „Solidaritate pentru copii” are ca obiectiv principal sprijinirea copiilor vulnerabili printr-o abordare integrată. În cadrul acestuia, beneficiarii au acces la sesiuni de consiliere psihologică individuală, desfășurate 1 la 1 cu specialiști, menite să identifice nevoile emoționale și dificultățile întâmpinate. Aceste intervenții contribuie la dezvoltarea unor soluții personalizate, adaptate fiecărui copil.

De asemenea, proiectul urmărește asigurarea accesului egal și nediscriminatoriu la servicii sociale de calitate, facilitând integrarea copiilor în comunitate și reducerea riscului de excluziune socială.

Proiectul „Solidaritate pentru copii” este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European Plus, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027.