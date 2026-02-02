În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 2.200 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 11.000 de fapte contravenționale, iar 674 de permise de conducere au fost reținute.

La data de 01 februarie a.c., polițiștii au acționat, la nivel național, pentru a preveni faptele antisociale, organizând 450 de acțiuni și au intervenit la 2.218 evenimente, dintre care 1.891 au fost sesizate de cetățeni prin 112.

De asemenea, au fost depistate 8 persoane urmărite național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 45 de măsuri preventive.

Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 11.021 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 5.063.909 lei.

Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 104 infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 674 de permise de conducere, dintre care 292 pentru viteză și 64 pentru alcool.

De asemenea, au fost retrase 457 de certificate de înmatriculare.