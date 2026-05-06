Căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan, în urma moțiunii de cenzură dezbătute în Parlament, a stârnit reacții puternice în spațiul public. Printre cele mai virulente poziții se numără cea a realizatorului radio Mihai Morar, care și-a exprimat fără rezerve susținerea față de fostul premier.

Într-o postare devenită rapid virală, Morar a transmis un mesaj tranșant, în care îl descrie pe Bolojan drept „un om integru”, apreciat pentru faptul că „face ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine”.

„Mai bine bolojenist decât pesedist. Mai bine Bolojan decât PeseDAN”, a scris acesta, făcând referire directă la taberele politice din România.

Realizatorul susține că nu va regreta poziția exprimată public nici în viitor:

„Mă uit la fotografia asta și știu că nici peste 10 ani nu îmi va fi rușine cu ea. Pentru că m-am văzut și o să continui să mă văd în public, cu lumina aprinsă, cu un om pe care îl admir.”

Mesajul devine însă mult mai dur în final, unde Morar folosește un limbaj extrem la adresa clasei politice:

„Mai bine Bolojan decât șobolan. Astăzi, în România s-a stins din nou lumina. E vremea șobolanilor. Dar nu a murit și speranța. În cei care vor aprinde din nou lumina.”

Postarea a generat mii de reacții în mediul online, fiind interpretată de susținători drept un semnal de nemulțumire față de actuala clasă politică, dar și un apel la promovarea unor lideri percepuți ca integri.