Colegiul de Arte din Baia Mare va fi reprezentat la etapa națională a Olimpiadei de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artei, competiție care se va desfășura în perioada 12-15 mai 2026, la Slobozia. În urma etapei locale, mai mulți elevi au obținut rezultate remarcabile, calificându-se pentru faza națională a olimpiadei. Aceștia vor concura la diverse secțiuni artistice, sub îndrumarea profesorilor coordonatori.

La secțiunea Ceramică s-au calificat Daria Ferician, elevă în clasa a XI-a, și Diana Ciurdaș, elevă în clasa a XII-a, coordonate de profesoara Andreea Șchiopu.

La Grafică vor participa Gabriela Zoltan, clasa a XI-a, și Ștefania Șuluman, clasa a XII-a, sub coordonarea profesorului Mihai Ciplea.

Secțiunea Textile va fi reprezentată de Maia Lemnianu-Apan, clasa a XI-a, și Ada Horje-Buzdugan, clasa a XII-a, pregătite de profesoarele Anca Besenyei și Anca Băbuța.

La Arhitectură s-au calificat Mara Gherman, clasa a XI-a, și Andrei Petrean, clasa a XII-a, coordonați de profesorul Cătălin Anghelescu.

În domeniul Design, Colegiul de Arte va fi reprezentat de Anna Bledea, clasa a XI-a, și Iulia Jurge, clasa a XII-a, sub îndrumarea profesorului Felix Feldman.

La Istoria Artei vor participa Iulia Lăpușan, clasa a XI-a, și Matei Isidor, clasa a XII-a, coordonați de profesorul Dorel Topan. Participarea elevilor la această etapă confirmă nivelul ridicat de pregătire artistică și implicarea constantă a cadrelor didactice în formarea tinerilor talentați.

Reprezentanții colegiului le-au transmis elevilor mult succes la etapa națională.