Învățătorii care au marcat parcursul elevilor și au contribuit la formarea generațiilor merită recunoaștere, iar maramureșenii sunt invitați să își spună povestea și să își nominalizeze dascălii preferați în cadrul Galei Învățătorilor din Maramureș, ajunsă la ediția a treia.

Organizatorii au deschis oficial perioada de înscrieri, iar cei care doresc să aducă în prim-plan un învățător care i-a inspirat pot completa formularul de nominalizare disponibil online. Termenul limită pentru înscrieri este 10 mai 2026.

Evenimentul de premiere va avea loc pe 5 iunie, de la ora 17:00, la Gran Gala din Baia Mare, unde vor fi celebrați dascălii care au avut un impact semnificativ în educația copiilor.

Gala Învățătorilor din Maramureș își propune să aducă în atenția comunității rolul esențial al învățătorilor și să ofere recunoaștere publică celor care inspiră, motivează și modelează viitorul prin educație.