Ziua Internațională pentru Nonviolență în Școală este marcată anual, la data de 30 ianuarie, în unități de învățământ din întreaga lume, având ca scop conștientizarea și prevenirea violenței în mediul școlar.

Cu această ocazie, copiii din cadrul Centrului de Primire în Regim de Urgență Sighetu Marmației, aflat în subordinea DGASPC Maramureș, au participat la o activitate educativă dedicată promovării respectului, empatiei și comunicării pașnice.

Activitatea, propusă și coordonată de asistentul social Elisabeta Kraiczar, a debutat cu o discuție deschisă despre ce înseamnă violența – fizică, verbală și emoțională – și despre efectele negative pe care aceasta le poate avea asupra relațiilor dintre colegi. Prin dialog și exemple adaptate vârstei lor, copiii au fost încurajați să își exprime opiniile și să reflecteze asupra comportamentelor de zi cu zi.

Partea practică a activității a constat în colorarea unor fișe tematice dedicate nonviolenței, în care copiii au ilustrat valori precum prietenia, cooperarea, respectul și rezolvarea pașnică a conflictelor. Această abordare creativă i-a ajutat să înțeleagă mai ușor mesajul nonviolenței și importanța construirii unor relații armonioase.

Educația pentru nonviolență începe cu pași mici, dar cu impact mare – prin dialog, înțelegere și exemple pozitive oferite copiilor, zi de zi.