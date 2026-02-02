Temperaturile scăzute favorizează formarea țurțurilor pe clădiri, iar aceștia pot deveni un pericol real pentru siguranța tuturor.

Dacă ești proprietar, verifică streașina și acoperișul și îndepărtează țurțurii la timp, pentru a preveni accidente care te pot afecta atât pe tine, cât și pe cei din jur.

Dacă ești pieton, evită zonele unde observi țurțuri formați pe clădiri și alege trasee sigure, chiar dacă ocolul este mai lung.

Căderea țurțurilor poate provoca accidente grave, cu urmări serioase.

Îndepărtarea zăpezii, gheții și a țurțurilor din fața locuințelor și a sediilor firmelor reprezintă o responsabilitate civică, dar și o obligație legală.

Pentru informații utile despre cum să vă protejați în situații de vreme extremă, accesați www.fiipregatit.ro și descărcați gratuit Aplicația DSU.