Reprezentanții Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș au participat la un nou eveniment dedicat elevilor, desfășurat în cadrul inițiativei „Conversații cu sens”, organizată de Consiliul Județean al Elevilor Maramureș.

Invitată în calitate de speaker, una dintre reprezentantele instituției a subliniat importanța interacțiunii directe cu adolescenții și impactul pozitiv pe care aceste întâlniri îl au asupra percepției despre viitor. Potrivit acesteia, tinerii implicați în astfel de activități demonstrează determinare și dorința de a contribui la construirea unei societăți mai bune.

În cadrul evenimentului, alături de consilierii școlari Raluca Pop și Florin Ioan Fat, a fost organizată o activitate de autocunoaștere și dezvoltare personală, desfășurată într-un cadru modern, la Zbor Hub din Baia Mare. Participanții au avut ocazia să exploreze teme legate de identitate, valori personale și obiective de viitor.

Organizatorii au evidențiat rolul important al spațiilor dedicate tinerilor, precum Zbor Hub, în susținerea inițiativelor educaționale și de dezvoltare personală. Evenimentul a fost apreciat pentru atmosfera deschisă și implicarea elevilor, care participă voluntar la astfel de activități.

Totodată, au fost adresate aprecieri celor implicați în organizare și susținere, pentru contribuția adusă în dezvoltarea unor proiecte dedicate comunității de elevi din Maramureș.

Astfel de inițiative continuă să consolideze dialogul dintre elevi și specialiști în educație, oferind tinerilor oportunități reale de dezvoltare și implicare activă în societate.