Facultatea de Litere din Baia Mare a găzduit luni, 4 mai 2026, lansarea volumului „Curajul de a spune NU. Forme ale supunerii voluntare”, semnat de profesorul universitar doctor Ciprian Mihali și apărut la Editura Trei. Evenimentul s-a desfășurat în Amfiteatrul A59 și a reunit un public numeros, format din cadre didactice, studenți și elevi.

Întâlnirea a fost moderată de conferențiar universitar doctor habilitat Vasile Cătălin Bob, iar analiza lucrării a fost realizată de profesor universitar doctor emerit Petru Dunca și profesor universitar doctor habilitat Daniela Dunca, reprezentanți ai domeniului Filosofie din cadrul Facultății de Litere, Centrul Universitar Nord din Baia Mare al Universității Tehnice din Cluj Napoca.

Discuțiile au evidențiat temele centrale ale volumului, care abordează mecanismele supunerii voluntare și importanța asumării unei poziții critice în societate. Participanții au avut ocazia să interacționeze cu autorul și să aprofundeze ideile prezentate în carte.

La eveniment au fost prezenți studenți de la specializările Filosofie și Comunicare și Relații Publice, masteranzi ai programului Drepturile omului, doctoranzi, precum și cadre didactice și elevi de la licee din Baia Mare.

Evenimentul a fost documentat video de lector universitar doctor Andrei Alexandru Achim, materialul urmând să fie disponibil pentru publicul interesat.