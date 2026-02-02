Izvoare Resort din Maramureș s-a transformat pe 1 februarie într-un adevărat tărâm de poveste, odată cu desfășurarea primei ediții a evenimentului „Sărbările Zăpezii”. De la primele ore ale după-amiezii și până seara târziu, stațiunea a fost plină de energie, râsete și momente spectaculoase, într-un cadru natural care a părut desprins dintr-o carte poștală de iarnă.

Atmosfera a fost una magică, iar imaginile surprinse la fața locului spun totul: copii cu obrajii roșii de frig și entuziasm, familii bucurându-se de zăpadă și muzică, lumini care dansau peste pârtie și un apus care a colorat cerul în nuanțe de poveste.

Pe tot parcursul zilei, cei mici au fost vedetele distracției în fun park-ul special amenajat, unde au avut parte de trasee cu obstacole, jocuri și multă mișcare. Râsetele lor au completat perfect muzica și energia aduse de MC Aner și DJ Rhay, care au menținut atmosfera vibrantă încă de la ora deschiderii.

Unul dintre cele mai așteptate momente ale zilei a avut loc la ora 16:00, când Andrei Bănuță a urcat pe scenă și a oferit un recital care a adunat public de toate vârstele în fața scenei. Vocea sa, combinată cu peisajul montan acoperit de zăpadă, a creat un moment emoționant, surprins în numeroase fotografii și filmări realizate de participanți.

Spre seară, evenimentul a căpătat o notă spectaculoasă. Show-ul de costume luminate, desfășurat pe muzică, a transformat pârtia într-un joc de culori și mișcare, pregătind publicul pentru unul dintre cele mai impresionante momente ale serii: coborârea cu torțe a echipei Salvamont. Șirul de lumini care a brăzdat pârtia în întuneric a fost întâmpinat cu aplauze și exclamații de uimire, încheind ziua într-un mod cu adevărat memorabil.

Prima ediție „Sărbările Zăpezii” a demonstrat că Izvoare Resort are toate ingredientele pentru a deveni un punct de referință al distracției de iarnă în Maramureș. Evenimentul a adus împreună comunitatea, turiștii și iubitorii sezonului rece într-o celebrare a bucuriei simple de a fi afară, în natură, alături de cei dragi.

Dacă zâmbetele surprinse în fotografiile de la eveniment spun adevărul — și îl spun — atunci această primă ediție nu a fost doar un succes, ci începutul unei tradiții care promite să crească de la an la an.

Foto: Ervin Lesiu