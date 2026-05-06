Numărul cetățenilor români cu drept de vot a înregistrat o ușoară scădere în ultima lună, potrivit datelor transmise miercuri de Autoritatea Electorală Permanentă. La data de 30 aprilie 2026, în Registrul electoral figurau 19.026.518 alegători, cu 2.295 mai puțini față de 31 martie 2026. Diferențele sunt explicate prin actualizările curente realizate la nivelul primăriilor, care operează modificări în Registrul electoral pentru fiecare unitate administrativ-teritorială.

Cea mai mare parte a scăderii este cauzată de radierile înregistrate în luna aprilie. Astfel, 20.390 de persoane au fost eliminate din evidențe ca urmare a decesului, iar alte 165 de persoane au fost radiate în baza prevederilor legale care vizează pierderea dreptului de vot sau punerea sub interdicție.

În același interval, 80 de persoane au redobândit drepturile electorale, după expirarea perioadei de restricție.

Datele mai arată că aproape 18.000 de tineri au intrat în evidențele electorale, după ce au împlinit vârsta de 18 ani în luna aprilie. Mai exact, 17.713 persoane au fost înscrise din oficiu în Registrul electoral, pe baza informațiilor furnizate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor. Totodată, alte 467 de persoane au fost înregistrate ca alegători noi.

Din totalul alegătorilor înscriși, 17.974.239 au domiciliul sau reședința în România, în timp ce 1.052.279 au domiciliul în străinătate și dețin pașaport de tip CRDS.

Registrul electoral reprezintă sistemul informatic național care gestionează evidența cetățenilor români cu drept de vot și arondarea acestora la secțiile de votare. Acesta este organizat pe județe, municipii, orașe și comune, iar actualizarea datelor este realizată de primari sau de persoanele desemnate de aceștia, conform legislației în vigoare.