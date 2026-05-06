Quick Quiz dă startul unei noi ediții!
Liga Studenților “Pintea Viteazul” Baia Mare organizează cea de-a VI-a ediție de Quick
Quiz, ce va aduce în prim-plan o experiență inedită pentru tineri, printr-un concurs de cultură
generală!
Quick Quiz reunește anual tinerii dornici să își testeze cunoștințele, viteza de reacție și
spiritul competitiv într-un format accesibil și plin de energie, desfășurat sub forma unui
turneu. Evenimentul propune o alternativă fresh de petrecere a timpului liber, îmbinând
competiția cu socializarea.
Competiția este structurată în două etape:
● Etapa preliminară, în data de 7 mai 2026, unde participanții își testează cunoștințele și
luptă pentru calificare;
● Etapa finală, în data de 21 mai 2026, unde cei mai buni ajung să se confrunte direct,
fiind stabiliți într-un clasament final, care va desemna câștigătorii ediției.
Evenimentul se va desfășura la Zbor Hub (Podul Viilor nr. 2 Baia Mare), un spațiu dedicat
inițiativelor creative și comunității, începând cu ora 19:00.
Înscrierile vor fi deschise în mod direct, la Zbor Hub, în ziua evenimentului! Participarea se
face în echipe de câte 3 persoane, cu vârstele între 16 și 35 de ani, care vor fi înscrise de către
liderul echipei, pregătite să intre în competiție și să câștige premiile concursului Quick Quiz.
Intră în competiție! Urcă în clasament! Fii în top!
