Parohia „Sfânta Maria” din Baia Mare a găzduit astăzi o Sfântă Liturghie Arhierească cu ocazia sărbătorii „Întâmpinarea Domnului”, care marchează și Ziua Vieții Consacrate.

Evenimentul a reunit numeroși credincioși și membri ai comunității religioase, care au participat la slujba oficiată de un iarhiereu, însoțit de preoți și persoane consacrate.



1 din 19 - +

Sărbătoarea „Întâmpinarea Domnului” este cunoscută și ca Ziua Luminii, fiind momentul în care Biserica Ortodoxă amintește aducerea Pruncului Iisus în Templu de către Sfânta Fecioară Maria și Sfântul Iosif. Totodată, Ziua Vieții Consacrate celebrează misiunea persoanelor care și-au dedicat viața slujirii lui Dumnezeu prin ordine religioase și comunități monahale.

Credincioșii prezenți au avut ocazia să participe la rugăciuni speciale, să primească binecuvântări și să se bucure de atmosfera spirituală a comunității. Evenimentul subliniază importanța vieții consacrate și a credinței în viața comunității.