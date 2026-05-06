Comunitatea din Hoteni se pregătește pentru unul dintre cele mai îndrăgite evenimente tradiționale din Maramureș. Duminică, 10 mai 2026, va avea loc cea de-a LVI-a ediție a festivalului „Tânjaua Hotenarilor”, o sărbătoare autentică dedicată muncii câmpului și valorilor satului maramureșean.

Evenimentul va debuta la ora 9:30, la casa sărbătoritului Sandor Laurențiu (Hoteni, nr. 50), unde participanții se vor aduna pentru a marca începutul zilei festive.

De la ora 11:00, alaiul tradițional va porni spre Valea Dărasca, unde va avea loc ritualul simbolic de spălare a sărbătoritului – moment central al obiceiului, păstrat din generație în generație.

La ora 12:00 este programată deschiderea oficială a festivalului, iar de la ora 13:00, publicul va putea urmări un program artistic susținut de artiști și ansambluri folclorice invitate.

Evenimentul este organizat cu sprijinul administrației locale, primarul Ioan Oanea și managerul Lucian Claudiu Iluț fiind gazdele acestei ediții.

„Tânjaua Hotenarilor” rămâne una dintre cele mai spectaculoase manifestări tradiționale din Maramureș, atrăgând anual turiști și iubitori de folclor din întreaga țară.