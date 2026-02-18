Vremea a fost ușor mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros. În cursul nopții, în zonele de deal precipitațiile au fost sub formă de lapoviță și ninsoare. La munte a nins, iar stratul proaspăt de zăpadă depus în afara părții carosabile a măsurat până la 2 cm.

Vântul a suflat slab la moderat, cu intensificări în zona montană înaltă de până la 52 km/h, unde a viscolit ninsoarea și a spulberat zăpada.

Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer -8 grade Celsius, în Pasul Prislop -5 grade Celsius, în Pasul Gutâi, -4 grade Celsius, la Borșa, Moisei, Vișeu de Sus, Cavnic și Băiuț – 3 grade Celsius, la Târgu Lăpuș și Ocna Șugatag -2 grade Celsius, Baia Mare -1 grad Celsius, Sighetu Marmației 0 grade Celsius.

Stratul de zăpadă măsura până la 33 cm la stația meteo Iezer, 11 cm în Pasul Prislop, 10 cm în Pasul Gutâi. Pe sectoarele de drumuri naționale s-a acționat cu opt utilaje și s-au răspândit 63 tone de material antiderapant pe DN18, DN18B și pe DN17C.

În Pasul Prislop, între km13 și km27 se semnalează ceață, iar vizibilitatea în trafic este redusă sub 200 de metri. Pe sectoarele de drumuri județene s-a intervenit cu 16 utilaje și s-au împrăștiat 100 de tone de material antiderapant. Sectoarele de drumuri publice din județ au partea carosabilă curată și umedă.

Vremea va fi și astăzi ușor mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros. Local se vor semnala precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare și se va depune strat nou de zăpadă îndeosebi în zona de munte.

Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări locale cu viteze în general 40-50 km/h, iar în zona montană înaltă de 70 km/h, viscolind ninsoarea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 8 grade, iar cele minime între -4 și -1 grad.