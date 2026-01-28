Primăria Municipiului Baia Mare anunță inițierea unui proiect de hotărâre prin care își propune să vină în sprijinul persoanelor cu dizabilități încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, categorie pentru care, începând cu 1 ianuarie 2026, facilitățile fiscale privind plata impozitelor au fost eliminate prin decizie guvernamentală. Măsura presupune un efort bugetar local estimat la puțin peste 1,6 milioane de lei și are ca obiectiv susținerea directă a câtorva mii de persoane vulnerabile din municipiu, oferindu-le un sprijin real într-un context dificil.

”Nu putem noi, ca administrație locală, să anulăm o decizie națională. Dar putem și intervenim acolo unde avem competanța. Modul în care îi tratăm pe cei fără de ajutor e cea mai bună carte de vizită a unei comunități. Este un crez pe care îl voi purta în gând și în suflet cât voi trăi. Tocmai de aceea de aproape doi ani, la inițiativa mea, avem un program prin care sprijinim pe copiii băimăreni cu dizabilități, care suferă de afecțiuni precum autismul, sindromul Down sau orice alte afecțiuni încadrate în grad de handicap grav, cu suma de 1.500 de lei lunar”, a declarat Ioan Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare.

Proiectul de hotărâre prevede acordarea unui sprijin, cu titlu de compensaţie, pentru plata impozitului pentru clădirea de domiciliu și terenul aferent, pentru băimărenii cu dizabilități încadrați în grad de handicap grav, grav cu asistent personal şi accentuat, în cuantum de până la 500 lei/ beneficiar/ imobil.

Sprijinul se va acorda în baza unei cereri depuse până cel târziu la data de 30 octombrie 2026 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare, strada Dacia nr. 1, însoţită de următoarele documente: actul de identitate al beneficiarului, certificatul de încadrare în grad de handicap valabil pentru intregul an 2026, dovada achitării impozitului/ taxei pentru anul 2026, aferente locuinței de domiciliu și terenului aferent acesteia aflate în proprietatea sau folosința legală a solicitantului.

Cererile vor fi soluționate în termen de maximum 30 de zile de la depunerea acestora, iar plata se va realiza în termen de 15 zile lucrătoare de la soluționarea lor, după aprobarea bugetului local pentru anul 2026.