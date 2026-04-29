Elevii claselor pregătitoare C și D de la Școala Gimnazială „Petre Dulfu” din Baia Mare au participat, în data de 29 aprilie, la o activitate educativă inedită, centrată pe lectură și imaginație.

Cei mici, însoțiți de cadrele didactice Maria Iuga și Delia Chiver, au asistat la prezentarea covorului povestitor „Cele patru colțuri”, susținută de Maria Marton. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul compartimentului de împrumut carte pentru copii și a avut ca scop apropierea elevilor de universul cărților.

Activitatea s-a desfășurat într-un cadru interactiv, în care copiii au fost încurajați să participe activ, să asculte și să descopere povești într-un mod creativ. La eveniment a fost prezent și profesorul pentru învățământ primar Marian Hotca. Pe lângă experiența poveștilor, elevii au aflat și informații utile despre serviciile de bibliotecă dedicate lor, fiind încurajați să își dezvolte interesul pentru lectură încă de la cele mai fragede vârste.

Reprezentanții școlii subliniază importanța unor astfel de activități în formarea obiceiurilor de lectură și în stimularea imaginației copiilor, contribuind totodată la o relație mai apropiată între elevi și bibliotecă.