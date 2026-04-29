Pe 6 mai 2026, în inima Cetatea Vaticanului, va avea loc ceremonia de depunere a jurământului pentru cei 28 de noi membri ai Garda Elvețiană Pontificală, în prezența Leon al XIV-lea.

Evenimentul este programat în Curtea „Sfântul Damasus”, situată în interiorul Palatului Apostolic, și are o semnificație profundă atât religioasă, cât și istorică. Ceremonia coincide cu ziua în care este comemorată jertfa eroică a celor 189 de gărzi elvețiene care, la 6 mai 1527, și-au pierdut viața apărându-l pe Papa Clement al VII-lea în fața trupelor împăratului Carol al V-lea.

În cadrul ceremoniei, noii recruți vor depune jurământul solemn de credință și loialitate, angajându-se să îl protejeze pe Suveranul Pontif și să își îndeplinească datoria cu disciplină și devotament. Momentul este considerat unul dintre cele mai importante din viața fiecărui membru al Gărzii Elvețiene.

Tradiția jurământului din 6 mai rămâne un simbol al sacrificiului și al continuității unei istorii de peste cinci secole, în care Garda Elvețiană Pontificală a fost responsabilă de securitatea Papei și a Vaticanului.

Ceremonia din acest an reafirmă legătura strânsă dintre istorie, credință și serviciul militar, într-un cadru solemn care atrage anual atenția întregii lumi catolice.

