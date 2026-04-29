Sala de spectacole a Teatrului de Păpuși din Baia Mare va găzdui, vineri, 15 mai 2026, de la ora 19:00, un eveniment muzical în premieră: un concert de jazz contemporan susținut de Adi Stoenescu și Ramiro Olaciregui.

Este pentru prima dată când spațiul dedicat în mod obișnuit spectacolelor pentru copii devine gazda unui concert de jazz, într-un format intim, care pune accent pe apropierea dintre artiști și public.

Duo-ul reunește doi muzicieni activi pe scena internațională, stabiliți la Berlin, ale căror parcursuri artistice se întâlnesc într-un proiect comun ce îmbină pianul și chitara într-un limbaj jazzistic modern. Repertoriul include compoziții originale, reinterpretări ale standardelor de jazz, dar și aranjamente surprinzătoare ale unor piese din zona rock și metal, reinterpretate într-o manieră contemporană.

Adi Stoenescu este cunoscut pentru proiectele sale de jazz electric și contemporan, precum KRiSPER sau Adi Stoenescu Trio, având o activitate discografică constantă. La rândul său, Ramiro Olaciregui, absolvent al Berklee College of Music, a colaborat cu artiști importanți ai scenei de jazz din Boston și New York și este o prezență activă pe scena muzicală europeană. Organizatorii anunță că biletele „early bird” sunt disponibile până pe 26 aprilie, ora 23:00, la prețul de 65 de lei, urmând ca ulterior acestea să coste 80 de lei. Locurile sunt limitate, iar accesul se va face începând cu ora 18:40. Concertul este organizat de Asociația One Sound, echipa din spatele One Jazz Festival, și își propune să aducă publicului o experiență muzicală apropiată, intensă și autentică.

Evenimentul marchează o nouă întâlnire între scena de jazz contemporan și publicul din Maramureș, într-un format care promite energie, improvizație și conexiune directă cu artiștii.