Începutul de an i-a prins pe reprezentanții Poliției Locale Baia Mare în prima linie a iernii, când orașul a fost acoperit de zăpadă, iar polițiștii locali la datorie, în stradă, încercând să rezolve situații limită, ajutând cetățenii, entitățile implicate în deszăpezirea orașului, participând la acțiuni pentru identificarea persoanelor care dorm pe străzi sau chiar dând la lopată pentru curățarea de zăpadă a unor stații de autobuz.

Telefoanele au sunat neîntrerupt la Dispeceratul Poliției Locale. De la începutul anului și până în prezent, fiind preluate 559 de sesizări telefonice, de la cetățenii Municipiului.

Pentru o imagine clară a activității, iată distribuția sesizărilor:

336 sesizări privind circulația rutieră, din care 180 sesizări referitoare la parcările de reședință

89 sesizări pe linie de ordine publică

14 sesizări pentru Poliția Animalelor

8 sesizări privind protecția mediului

111 sesizări redirecționate către alte servicii competente, majoritatea dintre acestea fiind generate de căderile masive de zăpadă.

Pentru orice sesizare, puteți contacta Poliția locală la 0372 702 702.