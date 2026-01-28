Au fost publicate listele și calendarele de desfășurare pentru competițiile școlare care se vor organiza și desfășura în România la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2025-2026.

Important:

🔹competițiile școlare incluse în aceste liste se organizează pentru elevii din învățământul gimnazial și liceal;

🔹în unitățile de învățământ preuniversitar de stat sunt interzise organizarea și desfășurarea de competiții și concursuri școlare cu taxă sau pentru care se solicită din partea părinților/ elevilor orice fel de contribuție financiară (de exemplu: achiziționarea de cărți, reviste, ghiduri, compendii, etc).

În ceea ce privește calendarul olimpiadelor școlare, nu au fost programate etape ale acestora în perioadele în care se desfășoară: simulările pentru examenele naționale, probele de aptitudini/de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă în vederea admiterii la liceu, evaluarea națională pentru clasa a VI-a sau în zile ce corespund unor sărbători legale.

🔹 În situația în care un elev este calificat la mai multe competiții și se constată suprapuneri între perioadele de desfășurare ale acestora (la etapa județeană/națională), Comisia națională pentru coordonarea competițiilor școlare va analiza fiecare situație în mod individual și va identifica soluții adecvate, în urma unei solicitări scrise formulate de către părinte/reprezentantul legal al elevului minor sau de către elevul major.

Listele competițiilor, precum și calendarele de desfășurare sunt disponibile AICI