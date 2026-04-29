Elevii clasei Albinuțelor de la Școala Gimnazială George Coșbuc din Baia Mare au avut parte de o experiență educativă interactivă, dedicată lecturii și descoperirii universului cărților. Coordonați de profesorul pentru învățământ primar Florina Bretan și sub îndrumarea conducerii școlii, reprezentată de directorul Gelu Todoruț, cei mici au pășit într-o adevărată „aventură a literelor”, în cadrul unei activități desfășurate la bibliotecă.

Reprezentantele Compartimentului Împrumut carte pentru copii au prezentat elevilor informații despre colecțiile și serviciile de bibliotecă destinate vârstei lor, punând accent pe dezvoltarea gustului pentru lectură încă din primii ani de școală. Copiii au descoperit volume din seriile „Prima mea lectură” și „Învăț să citesc de mic!”, cărți special concepute pentru începutul procesului de citire, cu texte ilustrate și litere mari de tipar, adaptate nivelului lor de înțelegere.

Activitatea a continuat cu lectura poveștii „De ce nu putem avea mereu ce ne dorim?”, moment în care elevii au lucrat pe grupe, analizând textul și discutând despre mesajul acestuia. Interacțiunea a stimulat gândirea critică și colaborarea între copii.

Prin astfel de activități, cadrele didactice și bibliotecarii urmăresc să cultive dragostea pentru lectură de la vârste fragede și să transforme cititul într-o experiență plăcută și accesibilă fiecărui copil.