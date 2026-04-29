Luni, 27 aprilie 2026, a avut loc Adunarea Generală anuală a Asociația Societatea Femeilor Ortodoxe din cadrul Arhiepiscopia Vadului Feleacului și Clujului, în prezența Andrei Andreicuț. Evenimentul s-a desfășurat în sala de evenimente a Muzeului Mitropoliei Clujului, aflat la demisolul Catedralei Mitropolitane. În cadrul întâlnirii, a fost prezentat raportul de activitate pentru perioada aprilie 2025-aprilie 2026, evidențiindu-se o intensă activitate social-filantropică. Potrivit datelor prezentate, aproximativ 100 de persoane vârstnice au beneficiat de sprijin constant, fiind distribuite 924 de pachete alimentare, realizate 3.328 de vizite la domiciliu și înregistrate 4.271 de convorbiri telefonice de consiliere și sprijin.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a prezidat lucrările adunării și a subliniat rolul esențial al femeii creștine în societate, apreciind implicarea membrilor asociației în sprijinirea persoanelor vulnerabile. În cuvântul său, ierarhul a evidențiat importanța „omului tainic al inimii”, făcând referire la valorile spirituale și la faptele bune ca expresie a credinței. Un moment important al întâlnirii l-a constituit schimbarea conducerii asociației. Doamna Adina-Corina Udrescu și-a încheiat mandatul de președinte, iar în unanimitate, doamna Mariana Lupea a fost aleasă în această funcție. Noua președintă a prezentat direcțiile de dezvoltare și proiectele viitoare ale organizației, subliniind continuitatea misiunii sociale.

La eveniment a fost prezent și preotul Florin-Cătălin Ghiț, duhovnicul asociației, implicat și în activitatea educațională și editorială a Bisericii Ortodoxe din Cluj.

Fondată în 1921 și reactivată în 1994, Asociația „Societatea Femeilor Ortodoxe” desfășoară de peste trei decenii programe de asistență socială pentru vârstnici și persoane vulnerabile, inclusiv prin programul „Sfântul Vasile cel Mare”, dedicat sprijinirii la domiciliu a beneficiarilor.

Prin activitatea sa, organizația rămâne un reper important al implicării sociale și al solidarității comunitare în județul Cluj, continuând o tradiție de peste un secol în sprijinirea celor aflați în nevoie.

Surse: Mitropolia Clujului, Foto credit: Asociația „Societatea Femeilor Ortodoxe” din Arhiepiscopia Clujului