Biserica Romano-Catolică „Sfinții Petru și Pavel” din Ocna Șugatag marchează în anul 2026 un moment deosebit din istoria comunității locale: 190 de ani de la sfințirea lăcașului de cult, construit în anul 1836. Anul jubiliar este celebrat printr-o serie amplă de evenimente religioase, culturale și spirituale, menite să pună în valoare rolul bisericii ca spațiu al întâlnirii dintre cer și pământ.

Sub mottoul „Biserica este locul unde, în liniște, cerul atinge pământul”, comunitatea este invitată să participe la manifestările organizate pe parcursul anului.

Programul principal al anului jubiliar include:

19 martie – Hramul Sfântului Iosif

22–27 iunie – Zile de misiune (Nepmisszió), dedicate reflecției și aprofundării rolului bisericii în viața creștină:

22 iunie – Biserica, spațiu sacru – pr. Skurka Dezső

23 iunie – Biserica în Vechiul Testament – pr. Molnár Eduárd

24 iunie – Biserica în Noul Testament – pr. Reszler Mihály

25 iunie – Arhitectura bisericii – piatră și suflet – pr. Giurgiu Daniel

26 iunie – Rolul bisericii catolice – pr. Bîndăroi Alexandru

27 iunie – Biserica și comunitatea – pr. Covaci István

28 iunie – Lansare de carte: „Istoria parohiei din Ocna Șugatag” și concert de orgă susținut de Juhász Miklós Gyula, cantor la Biserica romano-catolică Sfânta Fecioară Maria de la Fatima din Carei

29 iunie – Hramul Sfinților Petru și Pavel

4–5 iulie – Hirotonire preoțească – părintele Melega Ferenc

28 august – Aniversarea oficială a 190 de ani de la sfințirea bisericii

Evenimentele jubiliare reprezintă un prilej de recunoștință, rugăciune și comuniune, reafirmând importanța bisericii ca pilon spiritual și identitar al comunității din Ocna Șugatag.