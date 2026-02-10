La data de 09 februarie a.c., poliţiştii orașului Șomcuta Mare au organizat o acţiune de tip Blocada. Împreună cu poliţiştii posturilor de poliţie comunale arondate, cu poliţiştii Serviciului Criminalistic- Grupa Canină şi cu sprijinul jandarmilor, au fost legitimate 50 de persoane.

Acţiunea a avut loc în localităţile Șomcuta Mare, Mogoșești și Finteușu Mic, în intervalul orar 10:00-12:00.

Verificări riguroase au fost efectuate şi pe drumul public, astfel că au fost oprite 45 de autovehicule. Conducătorii auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, drug-test, iar vehiculele au fost controlate cu ajutorul câinilor poliţişti.

Pentru abaterile constatate au fost aplicate 11 sancţiuni contravenţionale, iar în cazul unui conducător auto depistat că se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, a fost dispusă măsura complementară a reţinerii permisului de conducere.