Pasajul rutier din Baia Mare a fost gândit ca o soluție pentru descongestionarea traficului din oraș, însă efectele sale par să se oprească la urcare pentru că se formează coloane de mașini până la Cătălina sau Clubul Văcarilor.

În orele de vârf, traficul se desfășoară fluent până la pasaj, însă la suprafață, se formează coloane lungi, semn că infrastructura adiacentă nu face față volumului crescut de autovehicule. Practic, pasajul nu elimină ambuteiajele, ci le mută câteva sute de metri mai încolo.

Șoferii sunt împărțiți în opinii. Unii spun că pasajul ajută, mai ales în afara orelor de vârf, reducând timpii de așteptare și stresul din trafic. Alții susțin că fără o reorganizare clară a intersecțiilor și a semaforizării, investiția nu își atinge scopul pe deplin.

Specialiștii în trafic atrag atenția că un pasaj rutier nu poate funcționa eficient de unul singur. Fără soluții complementare – benzi dedicate, sensuri giratorii optimizate sau rute alternative – blocajele sunt inevitabile.

În concluzie, pasajul din Baia Mare ajută, dar doar parțial. Până când traficul nu va fi gestionat coerent și dincolo de pasaj, șoferii vor continua să simtă că problema nu a fost rezolvată, ci doar amânată.