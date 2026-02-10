Luni, 09 februarie, în intervalul orar 09:00-14:00, poliţiştii din Seini împreună cu cei ai orașului Tăuții-Măgherăuș au desfăşurat o acţiune, pe linie de circulație rutieră, pe DN1C.

Unul dintre obiectivele acţiunii l-a constituit verificarea stării tehnice a vehiculelor, sens în care poliţiştii au beneficiat de sprijinul reprezentanţilor Registrului Auto Român Maramureș.

Astfel, au fost oprite pentru control mai multe autoturisme, iar abaterile constatate au impus aplicarea a 12 sancţiuni contravenţionale şi retragerea a 9 certificate de înmatriculare. Valoarea amenzilor a fost de peste 5.000 de lei.