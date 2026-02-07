AUR atrage atenția asupra unui nou caz grav de gestionare defectuoasă a fondurilor publice într-un domeniu aflat sub coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, condus de reprezentanta USR, Diana Buzoianu.

Formațiunea arată că, la data de 23 ianuarie 2026, ministerul a anunțat aprobarea unei finanțări în valoare de 24 milioane de lei, prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), pentru instalarea a 1.635 de garduri electrice destinate prevenirii incidentelor provocate de ursul brun.

„Din datele oficiale rezultă un cost mediu de aproximativ 14.700 lei per unitate, o sumă care ridică serioase semne de întrebare.

Această valoare este de aproape 6 ori mai mare decât prețul plătit de Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS), care a achiziționat în anul 2023 echipamente similare, cu aceleași caracteristici și același scop, la un preț de aproximativ 2.500 lei per unitate.

Diferența uriașă de preț nu poate fi justificată nici prin inflație, nici prin evoluții tehnologice, iar lipsa unei explicații oficiale, transparente și documentate ridică suspiciuni legitime privind: fundamentarea costurilor din ghidul de finanțare; criteriile stabilite de AFM; respectarea principiilor de legalitate, eficiență și utilizare judicioasă a banului public.

Mai grav, Ministerul Mediului a sugerat neoficial că responsabilitatea stabilirii costurilor aparține exclusiv AFM, deși aprobarea finală a finanțării și asumarea politică aparțin conducerii ministerului”.

În acest context, deputatul Valeriu Munteanu, membru al Comisiei mediu și echilibru ecologic, a adresat o sesizare oficială premierului Ilie Bolojan, solicitând explicații clare cu privire la:

justificarea costului de aproape 15.000 lei per unitate; existența unor analize comparative cu alte achiziții publice; stabilirea costurilor eligibile de către AFM; eventuale verificări ale Curții de Conturi sau ale Corpului de Control al Prim-ministrului și declanșarea unui control administrativ și financiar asupra acestui program.

