Credincioșii Bisericii romano-catolice „Sfântul Iosif” din Baia Mare sunt invitați să participe la cea de-a patra ediție a evenimentului „Ziua Parohiei”, care va avea loc duminică, 14 iunie, într-o atmosferă de comuniune, bucurie și sărbătoare.

Programul va începe cu Sfânta Liturghie în limba română, de la ora 09:00, urmată de Sfânta Liturghie în limba maghiară, între orele 11:00 și 12:00. De la ora 12:15, activitățile se vor muta în curtea parohială, unde participanții sunt așteptați la numeroase momente recreative și de socializare.

Organizatorii au pregătit activități pentru toate vârstele, în limbile română și maghiară, oferind astfel ocazia membrilor comunității să petreacă timp împreună, să se roage, să cânte și să se bucure de spiritul de familie al parohiei.

Printre atracțiile zilei se numără jocurile de societate, competițiile de ping-pong, șah și rummy, precum și alte activități interactive. De asemenea, participanții se vor putea bucura de preparate culinare și de invitați-surpriză.

„În această zi dorim să fim împreună, să ne rugăm, să cântăm și să socializăm. Este o ocazie frumoasă de a consolida legăturile dintre membrii comunității și de a petrece momente de bucurie împreună”, transmit organizatorii.

Evenimentul reprezintă un nou prilej de întâlnire și comuniune pentru credincioșii parohiei, într-un cadru cald și prietenos, dedicat întregii familii.