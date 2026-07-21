Profesori ai Colegiului de Arte Baia Mare au participat, în perioada 17-19 iulie 2026, la Conferința UNMUTE, desfășurată la București, un eveniment care a reunit cadre didactice, elevi, cercetători, lideri educaționali, organizații ale societății civile și reprezentanți ai instituțiilor publice pentru a dezbate viitorul educației.

Sub tema „Cum construim școli în care vocile contează?”, conferința a adus împreună peste 150 de profesori și elevi din 26 de instituții de învățământ, promovând dialogul, cultura democratică și cetățenia digitală. Pe parcursul celor trei zile, participanții de la Colegiul de Arte Baia Mare au avut ocazia să descopere exemple de bune practici din școli din România, să analizeze modalități de integrare a inteligenței artificiale în procesul educațional fără a pierde din vedere gândirea critică și relațiile interumane, precum și să exploreze metode prin care cercetarea profesională poate deveni parte a activității didactice.

Conferința a oferit, totodată, un cadru de colaborare și schimb de experiență între profesori și elevi, prin ateliere, sesiuni de co-creare și prezentări dedicate noilor provocări din educație.

Reprezentanții Colegiului de Arte Baia Mare au transmis că participarea la UNMUTE 2026 le-a oferit inspirație, idei și proiecte care vor putea fi dezvoltate în activitatea școlii, consolidând convingerea că schimbările semnificative în educație apar prin colaborare, dialog și implicarea activă a comunității școlare.