Voluntarii internaționali implicați în proiectul „Year 5”, coordonat de Team for Youth Association, au efectuat ultima lor vizită în satul Berința, marcând încheierea unei perioade de câteva luni dedicate sprijinirii comunității locale.

Începând din luna februarie, voluntarii au ajuns aproape săptămânal în localitate, unde s-au implicat în numeroase activități practice, precum amenajarea și întreținerea grădinilor, lucrări de curățenie, plantarea de arbori, pregătirea lemnelor de foc și alte acțiuni desfășurate în aer liber, în beneficiul comunității.

Reprezentanții organizației au subliniat că fiecare vizită a reprezentat nu doar o oportunitate de a contribui la viața satului, ci și un prilej de învățare reciprocă și de consolidare a relațiilor dintre voluntari și locuitorii din Berința. Un mesaj special de mulțumire a fost adresat gazdelor Dana și Emanuel, pentru ospitalitatea și sprijinul oferite pe parcursul întregii colaborări. Potrivit organizatorilor, datorită implicării lor, Berința a devenit pentru voluntari „o a doua casă”, iar experiențele trăite împreună vor rămâne o amintire deosebită.

Proiectul „Year 5” este implementat de Team for Youth Association în cadrul programului Corpul European de Solidaritate, promovând voluntariatul internațional și implicarea tinerilor în dezvoltarea comunităților locale din Baia Mare și din județul Maramureș.