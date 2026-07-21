În perioada 27–31 iulie, Mănăstirea Chiuzbaia va deveni locul în care credința, prietenia și bucuria copilăriei se întâlnesc într-o nouă ediție a Tradiționalei Tabere, organizată de Biroul de Tineret al Protopopiatului Ortodox Baia Mare.

Participanții vor avea parte de zile pline de rugăciune, jocuri, ateliere creative și activități care le vor oferi nu doar amintiri frumoase, ci și valori care îi vor însoți toată viața.

Într-un cadru de poveste, la poalele pădurii, copiii și tinerii vor descoperi frumusețea comuniunii, a credinței și a timpului petrecut împreună.