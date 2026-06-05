CSM Știința Baia Mare are motive de mândrie înaintea debutului României A în competiția internațională Toyota Challenge, după ce doi dintre reprezentanții clubului băimărean au fost incluși în primul XV al echipei naționale. Este vorba despre Nicolaas Immelman și Jason Tomane, doi dintre „Zimbrii” care vor începe ca titulari partida împotriva formației sud-africane Suzuki Griquas. Meciul se va disputa la Toyota Stadium din Bloemfontein și va marca debutul selecționatei României A în ediția din acest an a competiției.

Cei doi sportivi ai clubului băimărean vor avea o misiune dificilă în fața unei echipe cu tradiție în rugby-ul sud-african, însă experiența și valoarea lor reprezintă atuuri importante pentru reprezentativa României.

Partida dintre România A și Suzuki Griquas este programată să înceapă la ora 16:30 (ora României) și va putea fi urmărită în direct pe canalul SuperSport Variety 3.

Convocarea și titularizarea lui Nicolaas Immelman și Jason Tomane confirmă încă o dată rolul important pe care CSM Știința Baia Mare îl are în rugby-ul românesc, clubul continuând să furnizeze jucători pentru loturile naționale.

Sursa: CSM Știința Baia Mare