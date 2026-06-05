O dronă navală ucraineană ar fi pierdut controlul și ar fi ajuns în derivă în apropierea coastelor României, unde ulterior ar fi explodat în zona Portului Constanța, potrivit informațiilor prezentate de Digi24.

Marina ucraineană a transmis că aparatul fără pilot a fost afectat în timpul unei misiuni desfășurate în zona operațională a Mării Negre, existând suspiciuni privind acțiuni de bruiaj atribuite Federației Ruse. Oficialii de la Kiev au precizat că au menținut contactul cu partea română pentru a preveni posibile riscuri și pentru a limita eventualele consecințe asupra navigației și populației civile.

În paralel, Ambasada Rusiei la București a respins aceste acuzații și a susținut că drona ar fi de origine ucraineană, afirmând că orice asociere a incidentului cu Rusia este „neîntemeiată”.

Autoritățile române nu au confirmat public o versiune finală asupra provenienței dronei, incidentul fiind tratat în contextul tensiunilor din regiunea Mării Negre, generate de războiul din Ucraina.

Sursa: Digi24