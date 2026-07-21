Două voluntare ale Crucii Roșii Române-Filiala Maramureș, Elena și Dariana, au participat la un schimb de experiență organizat împreună cu Filiala Dâmbovița, unde au susținut un curs dedicat Codului Morse și Limbajului Semnelor.

Activitatea a avut ca scop dezvoltarea abilităților de comunicare ale participanților și familiarizarea acestora cu metode prin care pot sprijini mai eficient persoanele aflate în situații vulnerabile.

Reprezentanții Filialei Maramureș au subliniat că schimburile de experiență dintre filialele Crucii Roșii Române contribuie la pregătirea continuă a voluntarilor, oferindu-le oportunitatea de a împărtăși cunoștințe, bune practici și experiențe din activitatea desfășurată în comunitate.

Totodată, organizația a transmis mulțumiri Filialei Dâmbovița pentru invitație, colaborare și ospitalitate, apreciind că astfel de inițiative consolidează cooperarea dintre filiale și contribuie la formarea unor voluntari mai bine pregătiți și la dezvoltarea unor comunități mai puternice și mai incluzive.