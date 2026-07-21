Un câine abandonat, aflat într-o stare avansată de slăbiciune și extrem de speriat, a fost salvat de reprezentanții Adăpostului de Câini din Baia Mare, după două zile de căutări și încercări de capturare.

Animalul a fost observat pentru prima dată într-un șanț de pe strada Europa, însă, speriat, s-a ascuns, ceea ce a făcut intervenția dificilă. În cele din urmă, echipa adăpostului a reușit să îl captureze în siguranță cu ajutorul unei cuști-capcană și să îl transporte la adăpost. Potrivit reprezentanților asociației, este vorba despre un mascul de talie medie, extrem de slăbit și înfometat. Aceștia spun că unul dintre cele mai triste momente a fost să constate că animalul încerca să-și potolească foamea mâncând corcodușe.

Câinele se află acum în siguranță și primește îngrijirile necesare, urmând ca reprezentanții adăpostului să prezinte și imagini din momentul salvării și al primei mese primite.

În același timp, Adăpostul de Câini din Baia Mare atrage atenția că are în grijă aproape 200 de animale, iar costurile pentru hrană și tratamente veterinare sunt tot mai greu de acoperit.

Asociația face apel la sprijinul comunității și solicită donații de hrană umedă, hrană specială pentru pui și câini seniori, conserve, pateuri, precum și contribuții financiare pentru acoperirea cheltuielilor medicale. Reprezentanții adăpostului subliniază că orice ajutor, indiferent de valoare, poate însemna hrană, tratament și o nouă șansă la viață pentru animalele abandonate.