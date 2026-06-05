Vetimex Capital, compania de investiții a familiei Korponay din Baia Mare, a semnat un acord prin care intră în acționariatul Vet Diagnostic, una dintre companiile de referință din România în furnizarea de echipamente și soluții de diagnostic pentru medicina veterinară privată.

Această tranzacție marchează un nou pas în dezvoltarea unui ecosistem veterinar integrat, construit ca un model deschis pentru atragerea și integrarea de noi parteneri. Extinderea continuă este deja în curs, un nou partener urmând a fi anunțat în perioada următoare. Obiectivul acestui demers este construirea unui grup puternic, capabil să genereze valoare pentru întreaga comunitate veterinară din România.

„ Îmi doream de mult timp să găsim o modalitate de a aduce mai aproape distribuția produselor veterinare, utilarea clinicilor și cabinetelor veterinare, precum și accesul la soluții de diagnostic precis. În activitatea de zi cu zi am observat că medicii veterinari au nevoie nu doar de produse și consumabile, ci și de acces rapid la tehnologie, suport și servicii specializate. Vet Diagnostic este compania pe care mi-am dorit să o avem alături în acest proiect, atât datorită experienței dobândite, cât și datorită oamenilor care au dezvoltat-o. Faptul că putem construi împreună următoarea etapă de dezvoltare este o oportunitate pe care o consider valoroasă pentru ambele companii și pentru clienții noștri.”- Korponay Ferenc, CEO Vetimex Capital.

La rândul său, conducerea Vet Diagnostic evidențiază rolul acestui parteneriat în susținerea modernizării medicinei veterinare din România prin extinderea accesului la soluții avansate de diagnostic și tratament.

„ Prin această colaborare ne propunem să fim mai aproape de medicii veterinari și să extindem accesul la tehnologie de înaltă calitate, servicii de suport și soluții adaptate nevoilor reale din practica veterinară, valorificând experiența și resursele reunite ale celor două companii pentru a sprijini procesul de diagnostic și tratament și pentru a contribui activ la modernizarea practicii veterinare”- Marian Pribeagu și Andrei Vernica, Co-CEO Vet Diagnostic.

Prin integrare, se dorește nu doar eficientizarea serviciilor, ci și reducerea impactului asupra mediului. Consolidarea livrărilor către cabinetele veterinare și descentralizarea serviciilor de diagnostic prin tehnologie de ultimă generație vor permite optimizarea rutelor de transport, reducând semnificativ numărul de kilometri parcurși și, implicit, emisiile de CO₂.

Fondatorii Vet Diagnostic, Marian Pribeagu și Andrei Vernica, rămân acționari și vor continua să conducă activitatea companiei. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică, iar finanțarea a fost realizată din fonduri proprii, completate de o facilitate bancară acordată de Banca Transilvania, cu care grupul colaborează de mulți ani. Tranzacția a primit avizul Consiliului Concurenței, iar finalizarea sa este estimată pentru zilele următoare.

Despre Vetimex Capital – Firma de investiții controlată de familia Korponay din Baia Mare. Fondatorii grupului au construit anterior compania Maravet, pe care au dezvoltat-o într-unul dintre principalii distribuitori veterinari din regiune, înainte de a o vinde către compania americană Henry Schein Inc. Grupul Vetimex reunește companiile de distribuție Montero.vet, precum și companiile de producție Promedivet, alături de Fazakas Mihály, și Prefera Petfood, producător de hrană umedă pentru câini și pisici.

Despre Vet Diagnostic – Vet Diagnostic este o companie specializată în furnizarea de tehnologie și soluții integrate pentru piața veterinară din România, cu focus pe echipamente, consumabile și infrastructură de diagnostic. De-a lungul a două decenii, compania și-a construit o reputație solidă în rândul medicilor veterinari prin calitatea echipamentelor și a serviciilor oferite.