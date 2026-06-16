Pe 16 iunie este celebrată Ziua Mondială a Țestoaselor Marine, o zi dedicată conștientizării importanței acestor viețuitoare și a necesității protejării lor. Data a fost aleasă în onoarea doctorului Archie Carr, fondatorul Sea Turtle Conservancy și unul dintre cei mai importanți cercetători care și-au dedicat activitatea studierii și conservării țestoaselor marine.

Specialiștii subliniază că țestoasele marine sunt considerate „specii-cheie”, având un rol esențial în menținerea echilibrului ecosistemelor marine. Prezența lor contribuie la sănătatea oceanelor, influențând numeroase alte specii și procese naturale. Cu toate acestea, populațiile de țestoase marine se confruntă cu numeroase amenințări, printre care schimbările climatice, poluarea apelor, pierderea habitatelor naturale și supraexploatarea resurselor marine. Aceste fenomene au determinat o scădere semnificativă a numărului de exemplare la nivel global.

Reprezentanții Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” atrag atenția că protejarea țestoaselor marine este esențială pentru conservarea biodiversității și pentru menținerea sănătății ecosistemelor oceanice.