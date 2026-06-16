În ultimele două săptămâni, cei mici au dovedit că, în ciuda vârstei fragede, pot oricând să se numere printre cetățenii activi ai orașului.

Polițiștii maramureșeni au fost prezenți duminică, 7 iunie a.c. în Parcul Grădina Morii din Sighetu Marmației, iar duminică, 14 iunie a.c. în Parcul Regina Maria din Baia Mare, unde au răspuns inițiativei reprezentanților Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, respectiv reprezentanților Asociației AMiCUS.

În ambele orășele, niciunul dintre micii cetățeni nu a ocolit standul polițiștilor.

Într-un mod atractiv și interactiv, alături de reprezentanți ai instituțiilor, participanții au învățat despre importanța regulilor de conviețuire în comunitate.

Din interacțiunea cu polițiștii, prin răspunsurile oferite cu promptitudine tuturor provocărilor, precum și prin implicarea în jocurile educative pregătite de polițiști, cei mici au desprins cu ușurință care sunt măsurile de siguranță pe care trebuie să le respecte pretutindeni.

Cei prezenți au ținut să-și ducă misiunea la capăt și, ca orice cetățean responsabil, s-au asigurat că au trecut pragul fiecărei instituții „în programul de funcționare”.

În unități de învățământ, în tabere sau parcuri, fiecare ocazie de a fi alături de cei mici reprezintă o oportunitate pe care polițiștii o valorifică pentru a le transmite informații utile în scopul formării unor comportamente responsabile.