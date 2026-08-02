Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș lansează o nouă activitate educativă dedicată copiilor și familiilor pasionate de istorie. Intitulată „Micul Arheolog”, aceasta îi invită pe vizitatori să descopere patrimoniul muzeului într-un mod interactiv și distractiv.

Participanții sunt invitați să solicite fișa de lucru de la casa de bilete și să pornească într-un tur autoghidat, în care vor descifra indicii, vor rezolva provocări și vor descoperi „cuvântul magic”, transformând vizita într-o adevărată aventură. Primii care au testat noua activitate au fost copiii și voluntarii din tabăra organizată de YMCA, care au explorat muzeul și au intrat, pentru câteva ore, în pielea unor mici arheologi.

Turul autoghidat „Micul Arheolog” a fost elaborat de Asociația Team4Youth, în parteneriat cu Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș. Activitatea durează între 45 și 60 de minute, este recomandată persoanelor cu vârsta de peste 7 ani, iar fișa de lucru este inclusă în prețul biletului de vizitare, fără costuri suplimentare.

Prin această inițiativă, muzeul își propune să apropie copiii de istorie și arheologie prin joc, descoperire și explorare, transformând vizita într-o experiență educativă și captivantă.