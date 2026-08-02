Serviciul de Ambulanță Județean Maramureș este în doliu după trecerea la cele veșnice a colegului Virgil Selegean, care a activat timp de 23 de ani în cadrul Substației de Ambulanță Șomcuta Mare.

Anunțul a fost făcut de conducerea instituției, care a transmis un mesaj de condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat.

„Cu profundă tristețe anunțăm trecerea în neființă a colegului nostru, Virgil Selegean. Îi vom păstra vie amintirea și îi vom onora devotamentul, profesionalismul și omenia de care a dat dovadă de-a lungul activității sale”, au transmis reprezentanții Serviciului de Ambulanță Maramureș.

Colegii îl descriu drept un profesionist dedicat și un om care și-a făcut meseria cu responsabilitate și respect față de pacienți și colegi, lăsând în urmă o amprentă de neșters în colectivul instituției.

Colectivul Serviciului de Ambulanță Județean Maramureș transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor apropiați.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!