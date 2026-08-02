În Duminica a 9-a după Rusalii, dedicată pomenirii potolirii furtunii pe mare, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.

Slujba a fost săvârșită înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența numeroșilor credincioși veniți să participe la Sfânta Liturghie. În cadrul slujbei, la momentul rânduit, diaconul Sebastian Felician Bedecean a fost hirotonit întru preot pe seama Parohiei Hălmăsău, din Protopopiatul Beclean.

Evenimentul marchează un nou început în slujirea Bisericii pentru părintele Sebastian Felician Bedecean, care va desfășura activitate pastorală în comunitatea din Hălmăsău.

Sfânta Liturghie din această duminică s-a desfășurat într-o atmosferă de rugăciune și comuniune, iar credincioșii au primit binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei.